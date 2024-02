To jest tak debilne, że samotne matki dostają więcej pieniędzy niż normalne rodziny.

Mój znajomy mi mówił, że on chętnie by wziął ślub ze swoją kobitą, ale wtedy ona nie dostałaby zasiłku dla samotnych matek i jakichś dopłat do mieszkania czy coś takiego, ani pierwszeństwa do żłobka i przedszkola, więc się im nie opłaca. Kto to k*** wymyślił?