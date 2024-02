Fajne jęki obecnie na wykopie się odbywają :)

Historie, które ja pamiętam.



Moi rodzice mieli opcję wykupu mieszkania z wojska za 5% w latach 90-tych. Parę tysięcy, kupili od razu.

Sąsiad stwierdził, że on nie będzie płacił 6-8 tysięcy, bo i tak go nie ruszą.

Rodzice kupili, sąsiad nie, jego syn po śmierci zadłużył, komornik, eksmisja. Stracone mieszkanie przy długu 20k, bo nawet nie było jego. Gdzieś wynajmuje obecnie.



Mojej ex babcia Pokaż całość