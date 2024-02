Zamiast dążyć do tego aby uzależnić gospodarstwa domowe od energii z elektrowni to tymczasem robi się wszystko by być zależnym jak szmata - już dzisiaj zwykły Kowalski mógłby samodzielnie generować energie i mieć w dupie Enea czy Tauron albo Energe... ale po co ? By tracić zyski?