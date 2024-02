No faktycznie słaby wynik Orlenu w ostatnich latach:

"W ciągu ośmiu lat przychody koncernu wzrosły ponad trzykrotnie z 79,6 miliarda złotych w 2016 roku do 277,6 miliarda w roku 2022. Zysk netto w tym samym okresie został zwielokrotniony niemal o 600 procent! Z 5,7 mld za 2016 rok do 33,6 mld za rok 2022."



Czekam na "specjalistów" z paltformy jak nic będzie 1000% normy.