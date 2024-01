Pis rządziło 8 lat. O jakich Niemcach niektórzy z was mówią? Pora skończyć gadać bajki o złych Niemcach bo to Pis doprowadza do strat. Zamiast tworzyć to rujnują. Absolutnie wszystko. Mechanizm zawsze jest ten sam - patriotyczne opowieści, megalomania, nazywanie coś "narodowe" a na końcu okazuje się że nic nie zbudowano a pieniędzy nie ma. No skończcie się nabierać na to. Gorzej niż metoda na wnuczka. Bo na wnuczka to się łapią Pokaż całość