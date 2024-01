Trzeba ściągnąć kolejne 3-4 miliony imigrantów ("ratując", hehe, demografię) by rozgrzać popyt do temperatury lawy, to będziemy mieli najdroższe na świecie.



Co prawda Polacy wtedy całkowicie przestaną się rozmnażać, no ale to nic - ściągnie się na ich miejsce kolejnych Ukraińców, Gruzinów, Uzbeków, Tadżyków, Arabów, Murzynów. Ludzi na świecie mnogo!