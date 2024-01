To jest tak głupie na wielu poziomach że aż głowa boli.



Dlaczego taki piosenkarz ktorego zna cały świat miałby dawać koncerty, skoro po np. pierwszym miesiącu osiągnałby zarobki maksymalne? Jaką miałby motywacje?

Co wtedy z biznesem wokół koncertów? Z branżą eventową?



I tak mozna wpisać zamiast pisoenkarza cokolwiek. Po kiego grzyba taki musk miałby robić kolejną fabrykę tesli, albo gates windowsa, jak z góry by wiedział że nic na tym nie zarobi? Pokaż całość