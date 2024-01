O, mnie tak chcieli kiedyś orżnąć. Sprzedałem auto handlarzowi, on je sprzedał jakiemuś ukraińcowi, który je porzucił w krzakach na jakimś osiedlu. Miasto chciało bym auto zabrał z parkingu strzeżonego i opłacił koszty. Moja odpowiedź była krótka. Wysłałem skan umowy kupna-sprzedaży i napisałem, że jak nie mają co z autem zrobić (bez pojawienia się właściciela auto leciało na żyletki) to mogę przyjąć darowiznę od miasta.

Nie odpisali. :D



Pokaż spoiler