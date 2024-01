Ja bym tam od razu nie skreślał kogoś po takiej sytuacji przy obecnej porze roku. Pogoda jest jaka jest i jak ostatnio na oblodzoną drogę spadło trochę deszczu to widziałem niejednego starego kierowce mającego problemy na drodze.



Przez to, że stało się to na początku, może będzie jeździć w przyszłości bezpieczniej niż większość kierowców, którzy mają poczucie własnej nieomylności na drodze.



A auta pewnie sama sobie nie wybrała skoro miała je od Pokaż całość