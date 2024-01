To proste... im większa płaca minimalna, tym więcej osób ją dostaje...

W takim Luksemburgu, z tego co kojarzę, ok połowa ludzi dostaje płacę minimalną...

Z drugiej strony 97% ludzi w Polsce marzy o luksemburskiej płacy minimalnej ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )