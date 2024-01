Te wakacje od ZUS to jest taki przykład "co tu zrobić, by nic nie zrobić". Korzyść z wakacji od ZUS to jakieś 130 zł miesięcznie (1600:12=ok. 133). W tym samym czasie na 2024 podniesiono składkę o 200 zł miesięcznie. Tu dali, tam zabrali, a po tych cyrkach będzie więcej roboty papierokowej i koniec końców wyższe składki.