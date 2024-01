Wiadomo, że w internecie to każdy uczciwy bohater, ale postójcie sobie kiedyś w takim korku parę godzin, bo polska policja nie potrafi w porę zamknąć odcinka drogi lub bezpiecznie ewakuować aut, które utknęły, to wam się odechce uczciwości. Dziki kraj, dzikie metody to i ludzie się zachowują adekwatnie.