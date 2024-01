Dopłaty do kredytów nie rozwiążą problemu mieszkaniowego, tylko go pogłębią. Na dopłatach zyskają wielkie firmy deweloperskie, bo napędzają one wzrost cen - ocenia rządową propozycję w rozmowie z PAP współprzewodniczący Razem, poseł Lewicy Adrian Zandberg. Razem będzie przeciwko temu rozwiązaniu.