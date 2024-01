Trochę clickbait bo mowa tutaj o Laponii czyli prowincji najbardziej wysuniętej na północ gdzie mamy klimat okołobiegunowy - przez cały rok temp. ujemne (zimą do −70 ° C). Myślę, że wszystkie 4 osoby które tam mieszkają wliczając świętego mikołaja są przygotowane do życia w takich warunkach.