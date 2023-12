Mówi się, że polską klasę średnią dzielą od bezdomności trzy niespłacone raty kredytu. Trudno o oszczędności, gdy pieniędzy wystarczą od pierwszego do pierwszego. Co piąty Polak nie ma oszczędności, a co czwarty najwyżej 5 tys. zł. Tylko w listopadzie Polacy zrobili ponad milion zakupów na raty albo