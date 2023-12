Już dawno wspominałem, że w szkołach powinni uczyć patriotyzmu gospodarczego - najpierw kupuje to co polskie, później co europejskie, dalej to co wyprodukowane w krajach demokratycznych, a na samym końcu, jeżeli już naprawdę nie ma wyboru to co w reżimach typu chiny. Ale niestety obecnie w Polsce jest jakiś dziwny trend promowania chińskich firm i produktów. Najpierw telefony, teraz samochody, ciekawe co będzie następne?