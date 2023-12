Bardzo dobrze, będzie bardziej boleć jak #!$%@?. PiS gdyby miał łeb to by wprowadził kataster od trzeciego mieszkania tuż przed dodrukiem, żeby kasa zwyczajnie nie szła w nieruchomości. Tymczasem w 3 lata mamy skok o 100%. KO widzę ten sam kretynizm. W 2015 jak poszliśmy po mieszkanie to gdy sprzedająca usłyszała że nie łapiemy się na MDM to obniżyła nam cenę o jego wartość. To samo było z panelami słonecznymi. Przed dotacją Pokaż całość