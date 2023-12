Byłem ostatnio założyć to całe PiSowskie konto mieszkaniowe, kiedy zobaczyłem jakie jest oprocentowanie tej lokaty to prawie przewróciłem się ze śmiechu. Uwaga: 1.5% XD Głośno parskłem śmiechem jak to zobaczyłem.

1.5%+inflacja - jeśli zgromadzone środki zdecyduje się wydać na mieszkanie. Przy czym nie mogę na to konto wpłacić więcej niż 2k miesięcznie (więc odsetki zgromadzone na takim koncie po 4 latach to jakiś żart) XD

Pisowcy to potrafią splunąć oszczędzającym w pysk Pokaż całość