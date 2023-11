Przecież mapy obszarów ZWL są na przynajmniej dwóch państwowych portalach do tego służących, czyli turystyczny czaswlas.pl oraz bardziej profesjonalny https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ? To po co Ci na Velomapie jeszcze? Znaczy, jest to spięte z mapami szlaków? Tak żeby planować sobie od razu szlak i rozkminiać miejsca na biwak. Bo inaczej to po co robiłeś kolejną kopię tego co jest już dostępne "wszędzie"?