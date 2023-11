Ktoś może napisać, że to nic takiego, bo to tylko ćwiczenia. Ale skoro nie ma wyposażenia na ćwiczenia, to mi nikt nie wmówi, że gdyby nagle rozpoczął się konflikt, to magicznie to wyposażenie by się pojawiło.



Tyle, że armia PiS nie miała być sprawną armią, to miała być armia zbudowana na wzór rosyjski, czyli kilka dobrze wyposażonych jednostek na parady a reszta może istnieć tylko na papierze.