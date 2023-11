Treść mojego listu do RPO: " Dzień dobry, Proszę o interwencję w sprawie dyskryminacji mężczyzn przez studio Sylwetki FORFIT z Gdańska ul. Chałubińskiego, Gdańsk – Chełm, które stosuje odmienny cennik - za te same usługi - dla kobiet i mężczyzn. Jest to jawne łamanie Ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1219), art. 32 ust 1 i 2 Cennik dostępny pod adresem: https://www.forfit.pl/cennik-chelm.html (w dn 06-11-2023 g. 6:00) Jako dowód załączam jeszcze zrzut ekranu. Z wyrazami szacunku (...)"