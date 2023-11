Czy to kolejny filmik, w którym ktoś nie rozumie jak działa kreacja pieniądza przez rezerwę cząstkową i tworzy bzdury o tym, że z każdego dolara w banki kreują 10, 100 czy ileś tam dolarów?



Swoją drogą to ciekawe jak można w to wierzyć. Przecież efektem kreacji pieniądza ma być inflacja, tymczasem inflacja od lat była trzymana w miarę w ryzach. Wywaliło ją w ostatnich latach, gdy to rządy w ramach pseudopomocy covidowej Pokaż całość