Pokaż całość

Co innego buspass a co innego HOVL. HOVLe są zazwyczaj na drogach szybkiego ruchu. Buspasy na drogach miejskich (ulicach).Buspasy i linie tramwajowe powinny jechać jednym pasem - nie ma sensu wydzielanie niejako "trampasa" i buspasa oddzielnie. To, że włodarze w Warszawie nie myślą to inna sprawa.W Polsce buspasy są realizowane nie tak jak powinno - aby zyskały sens, autobusy na skrzyżowaniach powinny dostawać zielone (nie powinny się w