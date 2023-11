Globalna wioska i kapitalizm pany. Hindusi zaczęli pracować dla zachodu, zachodnie firmy zatrudniają po kosztach a dla Hindusów to kasa kosmiczna, która spływa do kraju, bogacą się i ich teraz stać na śmiecenie jeszcze więcej. No ale jak to, korpo miałoby nie zatrudniać Hindusów? Przecież to win-win, a dodatkowo można coś #!$%@?ć o diversity.

Jak można było temu zapobiec? Szczerze to nie mam pomysłu, to wygląda na naturalną kolej rzeczy xD Trzeba Pokaż całość