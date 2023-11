Znow zelenski sie obrazi ze ktos bezczelnie odkryl jak ukraina go chciala oszukac



Polska teraz powinna zagrac karta zelenskiego z wyprzedzeniem i powiedziec ze takie oszukiwanie przyjaciol z zachodu to jak nic wspolpraca z kremlem, zupelnie jakby wladze ukrainy chcialy zachecic do zaprzestania pomocy ukraincom