Do sieci trafiły filmiki, na których widać jak błąkające się po ulicach psy są brutalnie łapane, a niektóre nawet śmiertelnie bite.

Zwierzęta wyprowadzane na spacery powinny być na smyczy. Jak właściciel nie rozumie to kara za każdym razem aż do skutku. Przy okazji można by wprowadzić mnożnik tak aby pierwsze wykroczenie nie było za bardzo bolesne, ale kolejne kosztowały dużo.Nie jestem fanem bicia zwierząt aż padną. Złapać, uśpić i tyle. To