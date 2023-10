Nie chciałem być za żadną polityczną stroną ale Obajtek to bez kitu huy do dupy, kutrła pasożyt yebany, jego stara to jak stara tasiemca uzbrojonego, w syna huyea w tym wypadku. Ja prdl, co się dziej w tym kraju, kuuuurła, kuuurła!n



Pokaż spoiler