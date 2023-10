Zaczyna się! Każdy tysiąc uchodźców z Afryki to tysiąc klientów, którzy kupią... ...buty, jedzenie, ubranie. Wyborcza oswaja z migracją afrykańską

Pokaż całość

Z tym, że to my będziemy musieli im te buty, jedzenie, ubrani kupić - sami sobie nie kupią - co najwyżej ukradnąJedyny zysk jest dla korporacji a wszystkie koszty po stronie zwykłych ludzi, którzy zapłacą za to w podatkach i na co dzień będą musieli użerać się z dziczą