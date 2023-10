We wrześniu jechałem ICE z Krakowa i odcinek Katowice-Wrocław też przejechałem rekordowo około 4h ze średnią prędkością 30km/h i to w nocy. Pomyślałby kto, że to najbardziej rozwinięty region w kraju. A postój we Wrocławiu też trwał rekordową godzinę, zapewne takie ICE są też po to, żeby stać na stacjach po godzince, a nie żeby zapier dalać tak szybko, jak tylko możliwe. Na co komu rekordy prędkości, jeśli pociąg dalekobieżny stoi godzinę Pokaż całość