Już można spłacać.

Ludziska, jakie wy głupie jesteście.

Bierzecie kredyt, a teraz płacz, bo go trzeba oddać.

Płacz, że nie ma partii, która nie kazała oddawać długów.



Poczytajcie siebie. Normalnie jak madki p0lki biorące Providenta, które się żalą u Jaworowicz, że one nie wiedziały, że pieniądze się oddaje a teraz komornik



To parodia, parodia!!!!