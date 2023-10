Pokaż całość

No interes życia.Zgraja elit bierze pożyczkę w zastaw na obywateli, którzy zamiast dysponować własna kasą spłacą te pożyczki poprzez wzrost podatków.Elity dzieki temu będą mogły ręcznie sterować gospodarką bo to oni decydują na co i gdzie zostaną przeznaczone pieniadzeZPodsumowując.Nie będzie robione to co przyjmie wolny rynek. Będzie robione to co przyjmą eurokraci. Nie będzie tak, że Kowalski sam zdecyduje gdzie jego pieniądze popłyną. Zdecydują eurokraci.Obyśmy