Zabieraja aż tyle że czlowiekowi zostaje tylko chleb i woda oraz garb od roboty, a potem nie wiedzą co zrobić z "budżetem" to zamiast go obniżyć to zrobia jakis pomnik z duupy albo inną instalację artystyczną od szwagra za miliony aby pokazać jacy to oni są potrzebni i kreatywni. Ha tfu...