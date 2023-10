Prawdziwa reforma tego chorego od lat systemu wymaga ludzi, którzy mają jakieś niezerowe pojęcie o szkole. Problem w tym, że większość z nich nawet podstawówki normalnie nie skończyła, a jedyne co pamięta ze szkoły to wydzierająca się o coś baba, las pał i fajki palone w ukryciu za salą gimnastyczną.

PiS, podobnie jak cała poprzednia menażeria jedyne co potrafi to pudrować trupa i udawać, że jest coraz lepiej. Nikt tam nie ma Pokaż całość