To z konfy warto jak by co dawać też głos na Zajączkowską a nie tych innych wycierusów krzykaczy.

Pamiętajcie bezpartyjni to jest PIS BIS - tam prawie wszyscy rzekomi bezpartyjni to pisowcy (udający moim zdaniem byłych).

A trzecia droga to przecież jest PO BIS - pod inną nazwą co będzie robić program PO razem.

Lewica to natomiast jest choroba umysłowa - i reprezentacji socializmu najbardziej komuszego.