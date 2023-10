Jesli opozycja nie przejmie władzy to będziemy mieli drugi Mińsk (Budapeszt to już chyba mamy...). Zaryzykuję i postawię na tego rudego belzebuba albo 3D. Pisiory i tak wpuszczają kogo popadnie, a ich przeciwnicy polityczni wolą jednak demokrację liberalną od rusko-białoruskich standardów i resentymentów względem czasów słusznie minionych. No i ta propaganda pisowska z TVP jest tak paskudna i siermiężna oraz obrażająca intelekt odbiorcy w takim stopniu, że to po prostu trzeba zaorać. Pokaż całość