Zapomnieli dodać, że czepiają się głównie krajowych maluchów bo jak taki Janusz albo nawet programista 15K na JDG ma ogarnąć tysiące stron przepisów i zmian. Zagraniczne korpo stać na łapówkę, kancelarię prawną albo nawt zapłacą te 500 PLN kary jak trzeba. Dodatkowo w społeczeństwie jest zazdrość po komunie, że jak komuś dobrze się wiedzie to trzeba go udupić a kij zawsze się znajdzie, za to biedny p0seł może liczyć na zapomogę 700K Pokaż całość