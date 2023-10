druga sprawa to taka, że świat się bardzo szybko rozwija i technilogie, kiedyś jak się czegoś nauczyłeś w szokle czy na studiach to długo mogłeś jechać na tym, no i jak sie w robocie nauczyłeś to też.. teraz to można powiedzieć że studia na pewnych kierunkach to strata czasu bo zamin skończysz to pojawi się coś nowego w czym bedziesz pracować ac zego nawet nie było jak zaczynałeś te studia - innymi Pokaż całość