W ogóle mi ich nie żal. Ciekawe czy w tej swojej Szwajcarii by się tak zachowywali, bo wątpię, tym bardziej że bywam i wiem jak tam jeżdżą i jak boją się (sporych) mandatów. Pojechali do innego kraju zachowywać się jak barany i zginęli barańską śmiercią; ważne że nikt postronny.



Właśnie parę dni temu z innym przypadkowym uczestnikiem ruchu drogowego wyjaśniliśmy jednego barana na obcych blachach (niemieckich), co jechał po ścisłym centrum miasta, Pokaż całość