Wolałbym żeby zamiast linku do twitta zablokowanego przez autora, dali link do tego projektu, bo chciałbym sam się przekonać jak wygląda to powoływanie się na manifest z Ventotene. Że co, UE planuje mi odebrać własność a Polsce zabrać armię?

Czy może Saryusz-Wolski znowu bredzi.