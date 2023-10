W lipcu 2013 roku na naszej ulicy w Saskatoon zmarła sroka i byliśmy świadkami czegoś, co uważamy za rytuał śmierci sroki. Trwał on około 10 minut, gdy duża liczba srok zeszła na dół i zdawała się wyrażać swój żal po utraconym towarzyszu. O rytuałach srok pisał dr Marc Bekoff z University of Colorad