Galeria Dominikańska we Wrocławiu - najstatszy obiekt tego typu wprowadził opłatę od pierwszej godziny ok 1-2 lata temu. I nagle zaskoczenie, że sklepy wychodzą i zamiast tego tworzą jakieś idiotyczne centra rozrywki, które padną jeszcze szybciej. Galerii jest tak dużo, że spokojnie sobie skoczę do takiej z bezpłatnym parkingiem.