Serce mówi pomagać, rozum mówi uśpić. Z jednej strony kot to gatunek domowy który nie powinien na dziko żyć bo nie po to ta rasa została sztucznie stworzona. Z drugiej strony to tylko drapieżnik, który nie pomaga słabszym tylko ich zabija bo mu burczy w brzuchu. Ja wybieram rozum, kasę wydam na coś innego. A jakie wy macie podejście do takich rzeczy? jestem bardzo ciekawy