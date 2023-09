30 lat temu gdyby władze w USA mówił to co mówią teraz to już byśmy mieli rewolucję.

Jesteśmy tu i teraz, nawet gdyby oficjalnie pokazano nam spodek i żywego kosmitę, to 1/3 powie że to fejk, spisek, cgi, zamydlanie oczu przez CIA, 1/3 uwierzy i może nieco się przejmie a 1/3 będzie to miała w dupie i co najwyżej będzie scrollowac smieszne filmiki na tiktoku o kosmitach.