NBP wystawił złotego na atak rynków. To zachowanie może być kosztownym błędem. Tylko we wtorek złoty kolejny raz traci do dolara aż ponad 1 proc. "Przekaz, że NBP nie zamierza realizować celu inflacyjnego, poszedł mocniej w świat" - komentuje Mikołaj Raczyński z Portu w Polsce.