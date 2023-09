Kilka lat temu byłem w Chinach i działa to rewelacyjnie ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )

Wszytko potwierdzasz appką wechat i kodem QR.



Zbanowali mi konto bo łączyłem się VPN do PL i do Googla i nastąpiło wycięcie z życia przez tydzień.



Mokry sen zamordystów.

NIE polecam.