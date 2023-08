wtf gdzie ja żyję, facet został pogryziony i to on miał sprawę? Jeśli kiedykolwiek zaatakuje mnie jakiś agresywny pies to od razu go zabiję, jeśli się uda to jeszcze zanim mnie ugryzie, i sam to od razu zgłoszę, żeby właściciel psa został ukarany. Może gość miał słabego prawnika.



Mam gdzieś postępujący bambinizm społeczeństwa, każdy taki niebezpieczny agresywny i źle wytresowany pies zasługuje na utylizację, a ich właściciele na adekwatną do wygenerowanego zagrożenia Pokaż całość