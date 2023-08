1. Ludzie nie przeczytali ani jednej książki, nie mają zainteresowań, w głowie hula wiatr, o czym taki człowiek może myśleć? O tym, że zje kotleta na obiad? Podstawa przetrwania w nudnej pracy, to być umysłowo gdzie indziej.



2. Ludzie trafiają do pracy niezgodnej z ich charakterem i usposobieniem, typu ekstrawertyk przewraca papiery w biurze, a introwertyk dręczy się pracą w zespole. W efekcie praca dla nich to udręka.



3. Nie szukają nowych