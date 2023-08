Mężczyzna ze Ścinawy na Dolnym Śląsku zgłosił, że ktoś ukradł jego ciągnik. Gdy policji udało się go odzyskać, dotarli do informacji, że maszyna nie należy do zgłaszającego. Kilka lat wcześniej przywłaszczył i wyremontował traktor, by trudniej było go rozpoznać. Pojazd wrócił do pierwotnego...