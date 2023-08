W sumie, to chyba nie jest czyszczenie, a suszenie. A na filmie wygląda to tak, jakby robot się pomylił i nie zauważył, że deska jest podniesiona (sam ją wcześniej podniósł). Zamiast deski wysuszył muszlę, czego nie robił w przypadku innych toalet. Jeśli ten robot może się tak pomylić, to chyba jeszcze daleka droga przed nim.