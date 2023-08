Teścia niedawno zawiozłem na SOR, bo rozwalił nogę i początkowo uznał że zagoi się samo, ale jak mu spuchnęła i zaczęła boleć to zdecydował się iść do lekarza. Rodzinny powiedział że może dać skierowanie do poradni chirurgii ogólnej, ale żeby szedł na SOR bo do poradni terminy będą długie i faktycznie 3 miesiące czekania jeśli jest skierowanie pilne, jeśli stan stabilny to pół roku.

No więc jedziemy na SOR, tam pusto, więc Pokaż całość